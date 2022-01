«Pa t’mentir»: tissé serré bouclé

À l’avenir, le terme « serré bouclé » sera à privilégier lorsqu’il sera question des chevelures autrefois qualifiées de crépues. Ce dernier adjectif, faisant initialement référence à la toison d’une bête, est donc amené à être supplanté par la nouvelle expression, plus adéquate et moins dénigrante. C’est l’une des nombreuses choses que peut apprendre le public en écoutant la minisérie de huit capsules animée par la comédienne Schelby Jean-Baptiste et ses complices Keithy Antoine et Irdens Exantus.

Le magazine culturel Pa t’mentirexplore des sujets touchant les communautés noires. Des cheveux au profilage racial en passant par les relations mixtes, l’émission offre un tour d’horizon intéressant et diversifié qui démystifie certains tabous. Chaque émission est bâtie à partir d’une série d’entrevues. On y voit des personnalités publiques tout comme des citoyens engagés, professionnels dans leur domaine.

À la fois réconfortantes et revigorantes, les discussions s’avèrent pertinentes pour quiconque souhaite écouter la série débordante d’authenticité. Le seul défaut de celle-ci se trouve dans la durée trop courte des épisodes de 20 minutes, où l’on sent parfois un empressement à raconter des histoires qui mériteraient une plus large tribune, du fait de leur importance.

Malgré la délicatesse de certains sujets, le magazine est empreint d’une légèreté agréable où le jugement laisse place au désir de créer un pont entre les cultures. Un pas en direction d’un meilleur vivre-ensemble, ne serait-ce qu’en commençant par nommer convenablement les chevelures serrées bouclées.

Pa t’mentir Tou.tv, dès le 2 février