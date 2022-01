Pas juste un coup de « blues »

Dans ce documentaire personnel et lumineux, Jessica Barker s’intéresse aux problèmes de santé mentale des jeunes mères et de celles en voie de le devenir et aux tabous encore tenaces à ce sujet.

Maman, pourquoi tu pleures ? Canal Vie et Crave, 19 h

Pour qu’elles s’en sortent

Une autre série documentaire québécoise sur la violence dont sont victimes les femmes arrive sur nos ondes cette semaine. Cette fois, la réalisatrice Ève Lamont (L’imposture) et le scénariste Yves Thériault (Les coulisses du palais) suivent le quotidien d’intervenantes et de pensionnaires de maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

Pas une de plus, RDI, dès 20 h