Théâtre pour ados à domicile

Le théâtre d’ici s’est taillé une petite place sur nos écrans depuis deux ans, mais les pièces s’adressant à des publics en particulier sont très rares… Cette adaptation de la pièce canadienne-anglaise The Kissing Game, un solo destiné aux adolescents et porté magnifiquement par Éléonore Loiselle, aborde les sujets délicats que sont l’identité sexuelle, la culpabilité et le pardon.

J’ai jamais…, telequebec.tv

Histoires de féminicides

Si vous avez manqué la première diffusion hier, voici une occasion de rattraper le premier épisode de cette percutante série documentaire qui revient sur quelques féminicides qui ont eu lieu au Québec dans les dernières années, à travers, entre autres, les témoignages de proches des victimes.

Femme, je te tue, Investigation, 22 h