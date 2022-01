L’urgence climatique, encore

En 2009, le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui s’était fait connaître pour son superbe ouvrage La Terre vue du ciel, marquait un grand coup avec Home, son premier film (diffusé le même jour sur les ondes télé du monde entier), qui témoignait avec de sublimes images de notre planète de l’urgence d’agir pour freiner la destruction de celle-ci. Douze ans plus tard, Arthus-Bertrand propose une réflexion plus personnelle sur son parcours professionnel, mais aussi un portrait de notre Terre mal en point et de ses beautés, qui risquent de bientôt disparaître.



Legacy. Notre héritage Explora, samedi 22 janvier, 21 h, rediffusion, jeudi, 10 h