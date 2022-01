Élargir l’horizon

L’hiver dernier, les premières aventures de l’attachant héros créé par Simon Boulerice, le jeune Léon, ont conquis des publics d’âges et d’horizons divers. Parions que ce sera encore le cas avec cette suite, où l’on retrouve l’adolescent (Noah Parker) qui risque de complètement perdre la vue, alité, mais bien entouré et avec une nouvelle ambition : il se met en tête d’écrire, comme sa défunte mère.

Six degrés, Tou.tv Extra

Millions à récupéreret drogue recherchée

Au programme ce soir, il sera question de millions de dollars qui auraient été dérobés par le régime Duvalier et qui pourraient toujours être récupérés, et du « lean », un mélange de sirop contenant de la codéine et de boisson gazeuse, une « drogue » très populaire chez les jeunes, mais qu’il n’est pas facile de se procurer…

Enquête, Radio-Canada, 21 h