Pour quelques «likes» de plus

Ce documentaire français récent consacré aux conséquences néfastes de la fréquentation assidue des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique vaut le détour pour les témoignages de « victimes » qui, fort éclairants, nous forcent à réfléchir à notre propre dépendance à ces plateformes numériques.

Happy, la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux, Télé-Québec, 20 h

Au tour de Côté

C’est au tour du comédien Michel Côté d’avoir droit à son édition spéciale de l’émission d’archives et de nostalgie plus ou moins rigolotes. Parmi les invités, on compte sa véritable famille (Véronique et Maxime Le Flaguais) et des collègues de jeu côtoyés dans plusieurs œuvres marquantes, dont les séries Omertà et Si la tendance se maintient ainsi que le film C.R.A.Z.Y.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h