30 ans plus tard

En 1991, Camil Bouchard présidait un groupe de travail sur le développement et le bien-être de l’enfant, et publiait un rapport qui a fait école et a fait bouger beaucoup de choses. Dans cette série documentaire en six épisodes, le psychologue et ex-politicien jette un regard sur la famille québécoise d’aujourd’hui et ses défis en compagnie de spécialistes de l’enfance et avec des points de vue de parents et d’enfants.

Un Québec toujours fou de ses enfants ?, savoir. média (et sur Savoir média dès le 24 janvier, à 20 h)

« Citrons » et betteraves

Le magazine consommation de Radio-Canada propose, entre autres, un reportage sur les contraintes importantes que pose un modèle de voiture électrique populaire à ses propriétaires, tandis que le magazine culinaire de Télé-Québec suggère des façons de cuisiner les betteraves et dévoile quel est le meilleur type de sac pour faire l’épicerie.

La Facture, Radio-Canada, 19 h 30 et Moi, j’mange, Télé-Québec, 19 h 30