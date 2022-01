Les flâneurs

Un saut en guerre froide

Le 24 novembre 1970 survint un incident diplomatique majeur entre les États-Unis et l’Union soviétique, alors plongés en pleine guerre froide. À l’origine du conflit ? Simas Kudirka, un opérateur radio de la marine soviétique originaire de Litanie, qui, à la faveur d’une rencontre entre un bateau américain et un bateau soviétique, sauta à l’eau afin de demander l’asile politique. L’épisode et les incroyables rebondissements subséquents sont relatés dans le documentaire Jump de la cinéaste Giedre Zickyte. En VSD sur la plateforme en ligne des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.