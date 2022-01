Les enfants…

Deux nouveautés canadiennes, dans des genres différents, explorent à leur façon la place de notre progéniture dans nos vies. La première emprunte la forme du thriller d’horreur pour aborder l’histoire d’une mère (Sophie Cadieux) en deuil de sa fillette décédée. L’autre, en provenance du ROC, est une comédie sur les aléas du quotidien et les questionnements existentiels de parents de jeunes enfants.

Dors avec moi, Tou.tv et Children Ruin Everything, CTV, 20 h

L’humour partout

Pour cette vraie première hivernale, le magazine médiatique propose une émission consacrée à l’humour, omniprésent sur toutes les plateformes. Outre des entretiens avec le comédien et scénariste François Létourneau et avec le touche-à-tout Pierre-Yves Roy Desmarais, il sera question de la popularité grandissante des balados comiques et des médias satiriques d’ici et d’ailleurs.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h