Une vie en XL

Cette nouvelle série documentaire de Louis Asselin (Nos élus) suit le quotidien peu banal de travailleurs du gigantesque complexe minier de Mont-Wright dans la ville nordique célèbre pour son fameux mur, qui doivent manœuvrer d’immenses engins. Les petits amateurs de grosses machines devraient apprécier.

Fermont, Canal D, 19 h 30

Triple vie

Le prolifique duo de producteurs et scénaristes Anne Boyer et Michel D’Astous et le réalisateur Yves-Christian Fournier (Demain des hommes) signent ce nouveau thriller « conjugal » qui raconte les conséquences de la double vie amoureuse et de famille d’un homme qui vient tout juste de commencer une autre histoire de cœur, en parallèle….

L’homme qui aimait trop, Noovo, 20 h