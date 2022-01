Vendredi familial

Programme double familial à Radio-Canada avec le nouveau jeu animé par Pierre Hébert, qui met au défi des parents de jeunes enfants de deviner leur réaction dans des situations particulières, suivi de deux épisodes de la comédie sur les aléas de la vie de famille, d’abord lancée sur Tou.tv.

Les petits tannants, suivi de Survivre à ses enfants, Radio-Canada, dès 20 h

Retours hivernaux

Guy Jodoin revient à l’animation de la série de variétés qui nous a fait découvrir nos régions l’été dernier. On y célèbre l’hiver, dans toute sa splendeur, avec les sœurs Boulay, 2Frères, Paul Daraîche et Beatrice Deer. Patrick Lagacé et PY Lord reprennent aussi du service, en compagnie de leur acolyte Rosalie Bonenfant. Ils reçoivent ce soir François Avard et les avocats du Projet Innocence Québec.

La belle tournée en hiver, TVA, 21 h et Deux hommes en or, Télé-Québec, 21 h