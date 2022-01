Soir de gala !

Jean-René Dufort et sa bande commencent leur année en force avec leur traditionnel « gala » des meilleures gaffes et erreurs commises par des journalistes au cours de la dernière année. En phase avec cette « célébration », on aura droit aux commentaires d’« anciens » du métier, dont Pierre Dufault et sa diction parfaite.

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Télé-police

Gros jeudi « policier » cet hiver, avec la diffusion de deux docuséries qui suivent le quotidien de patrouilleurs et d’employés de services de police autochtones au Québec et du SPVQ, et d’une série de suspense (d’abord lancée sur Club illico) qui suit les enquêtes de policiers chevronnés et d’une portraitiste judiciaire au lourd passé.

Policier autochtone, RDI, 20 h, Police en service, Télé-Québec, 20 h et Portrait-robot, TVA, 21 h