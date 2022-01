Guide du citoyen « numérique »

Nos vies ont beaucoup migré sur nos petits et moyens écrans depuis deux ans. C’est ce qui donne toute sa pertinence à ce nouveau magazine qui a pour objectif de nous outiller afin de devenir de meilleurs citoyens « numériques », non sans une touche d’humour…

En ligne, Télé-Québec, 19 h 30

Mercredi de rire

Il y a de quoi rire, jaune ou candidement, avec la sélection de comédies proposées par les deux grands réseaux : la suite des aventures du « chum à Chabot », la nouvelle création grinçante de François Avard, la comédie pimentée de Marie-Andrée Labbé et les nouveaux déboires des cinquantenaires imaginés par Jacques Davidts.

Léo et Le Bonheur, TVA, dès 21 h et Sans rendez-vous et Les Mecs, Radio-Canada, dès 21 h