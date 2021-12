Partout la culture

André Robitaille provoque des rencontres entre des artistes ayant marqué 2021 dans cette 6e édition d’une revue culturelle dynamisée par des performances du Cirque Alfonse et de Vincent Vallières. On pourra notamment y entendre Caroline Dawson, Louise Lecavalier, Hubert Lenoir, Klô Pelgag et Samian.

La revue culturelle 2021, ICI Télé, 21 h et en simultané sur ICI Première ; en reprise le 9 janvier, 17 h



Fougueux Cowboys symphoniques

Après une première série de concerts symphoniques avec l’OSM devant un public ardent, les Cowboys fringants ont repris la formule devant une salle vide. La somptueuse captation de Jean-Philippe Eno permet ainsi de profiter pleinement de la « symphonisation » des chansons par Simon Leclerc.

Les Cowboys fringants en concert avec l’OSM, Télé-Québec, 20 h ; en reprise le 2 janvier, 20 h