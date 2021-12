«Paris, Paris»: en crise, entre deux Paris

Soyons francs : on attend toujours avec une certaine appréhension les séries canadiennes de fiction produites dans la francophonie hors Québec… Même si on veut trouver de belles qualités à ces créations conçues en contexte minoritaire. Mais il n’y a aucune crainte à avoir avec la nouvelle comédie scénarisée et réalisée par Dominic Desjardins (Le divan du monde, La sacrée), une proposition originale, drôle et intelligente. Certes, Paris, Paris n’est pas exempte de petits défauts, mais c’est si divertissant qu’on les oublie, un peu.

On y suit le destin chamboulé de Philippe (Benoit Mauffette, parfait), Québécois dans la quarantaine, qui a suivi sa femme à Paris, Ontario, ville très peu francophile, où il enseignait le français à l’école primaire du coin jusqu’au jour où on abolit son poste. Plongé dans une profonde crise existentielle, ce malheureux en amour, qui rêvait d’être professeur de littérature française, découvre par accident dans son sous-sol un passage vers Paris, France, qui aboutit sur la scène d’un théâtre. Il trouvera dans cet univers parallèle une bonne dose de réconfort face à ses déceptions et ses insécurités professionnelles et personnelles, jusqu’au jour où les deux mondes vont se rencontrer, contre son gré.

Outre cet élément fantastique, qui donne lieu à des situations loufoques parfois prévisibles mais délicieuses, Paris, Paris fait mouche quand elle utilise comme ressort comique le triste sort réservé aux francophones en milieu minoritaire. Ce qui crée des scènes mémorables, qui donnent parfois plus le goût de pleurer que de rire...

Paris, Paris Unis, mardi, 19 h 30, rediffusion jeudi, 21 h 30