«Le bonheur»: péter sa coche solide

Enseignant au secondaire, François Plante (Michel Charette) est « à boutte ». Après avoir pété un câble devant ses élèves, qui se sont fait un plaisir de filmer la scène qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, il annonce au directeur de l’école (Laurent Paquin) qu’il quitte l’enseignement.

Au grand dam de sa femme Mélanie (Sandrine Bisson), ex-infirmière qui se découvre une nouvelle passion chaque semaine, et de leur fils Étienne (Sam-Éloi Girard), anxieux en sabbatique de cégep depuis quelques années, il engloutit toutes leurs économies et emprunte de l’argent à sa belle-mère Carole (Louise Bombardier) pour acheter une fermette en Montérégie dans l’espoir d’y écrireun roman. Et, surtout, d’y trouver le bonheur.

« Je sens qu’il y a beaucoup de pression pour être heureux depuis un bon bout, avançait le scénariste Daniel Gagnon lors d’un point de presse suivant la présentation des quatre premiers des dix épisodes de la comédie grinçante Le bonheur. Avec les réseaux, on se compare beaucoup aux autres, on voit plein de gens heureux. Avec la pandémie, il y a une espèce de retour à la campagne qui se fait et ce n’est pas anodin. L’idée, c’est de chercher le bonheur, loin du stress de la ville. Mais il est où, le bonheur ? C’est la grande question. »

Pour François, le bonheur n’est certainement pas à la campagne. À peine arrivé dans la petite localité, il découvre que sa fermette a pour surnom « la cuvette » et que le propriétaire précédent s’est suicidé car il n’arrivait pas à écrire son roman. En peu de temps, François se met à dos la communauté lorsqu’il souhaite empêcher l’installation d’éoliennes près de sa propriété. Pour ajouter à ses malheurs, Carole et Jocelyn (Guillaume Cyr), son chum adepte des conspirations les plus loufoques, viennent trop souvent à la cuvette.

« Si t’es pas heureux en ville et que tu te transportes en campagne, tu devrais pas être bien plus heureux. On dirait que ceux qui sont heureux vivent là-dedans sans s’en rendre compte, mais pour les autres qui, comme Daniel et moi, et certaines personnes, ont de la difficulté à être heureux, le bonheur, c’est comme un mirage, on n’y arrive jamais. Je crois que François n’y arrivera pas », explique François Avard. « Peut-être à la saison 8 ! », lui lance à la blague son partenaire d’écriture.

Trop-plein

L’idée derrière Le bonheur, série pour laquelle François Avard a renoué avec une partie de l’équipe gagnante de la série culte Les Bougon, c’est aussi ça la vie !, c’est-à-dire le réalisateur Alain Desrochers ainsi que Michel Trudeau et Fabienne Larouche (Aetios Productions), remonte à une dizaine d’années.

À l’époque, le natif de Saint-Hyacinthe sortait d’un burn-out et cherchait une résidence secondaire à la campagne : « J’avais ramassé des idées qui étaient sur une tablette depuis un moment, se rappelle-t-il. Grâce à Fabienne et à Michel, le feu a repris. J’ai alors contacté Daniel. Je lui ai demandé s’il était heureux. Il a dit “non !” ; je lui ai dit “embarque !” »

Dans cette satire de la société d’aujourd’hui, où Avard et Gagnon écorchent allègrement toutes les générations, la gauche, la droite et le centre, il y a le même moteur que derrière Les Bougon : « Se faire du bien d’abord. »

« Avec cette série, ça nous permet de vider notre sac de tout ce qui nous énarve à l’intérieur d’un concept qui se veut universel, révèle François Avard. Ça fait 15 ans, depuis Les Bougon, que j’en ramasse des bouts de papier de conneries. Bien que j’aie pu en passer par le biais des Beaux malaises ou de n’importe quoi d’autre, là, je me fais plaisir et je découvre que je ne suis pas seul parce que Daniel me signale aussi des choses qui n’ont pas d’allure. C’est sûr qu’il y a de petits messages personnels, mais je crois qu’il y en aura pour tout le monde. »

En présentant la série à la presse, Denis Dubois, vice-président des contenus originaux à Québecor, y est d’ailleurs allé d’un avertissement : « Personne n’est visé, mais tout le monde l’est ! »

Si l’époque a bien changé depuis Les Bougon (2004-2006), François Avard affirme que jamais son comparse et lui n’ont freiné leurs ardeurs afin de ne pas choquer la bienséance, pas plus que TVA ni Aetios n’ont voulu les freiner. Tout au plus, Avard s’est-il assagi avec le temps : « J’ai 53 ans, j’ai mûri. On va se le dire, Les Bougon, c’était trash ; on riait jaune foncé et il y avait beaucoup de vulgarité. Naturellement, je souhaitais aller ailleurs. »

« La prudence que l’on vit présentement est institutionnelle, pense Michel Trudeau. L’institution a peur de faire des faux pas, mais les individus ont ce besoin-là quand même de se laisser aller et c’est un peu ça qu’expriment Daniel et François. »

François Avard, qui n’est pas sur les réseaux sociaux et ne craint donc pas les commentaires haineux, ne cache pas qu’il aimerait bien que Le bonheur brasse la cage des spectateurs comme Les Bougon. Ce qui ne déplairait pas non plus à Denis Dubois, bien que ce ne soit pas le mandat de la série : « On est à une époque où tout polarise. On s’attend à ce qu’il y ait des réactions. Et à la limite, on ne haïrait pas ça parce que ces réactions-là vont juste pousser la discussion. »

Entouré d’une solide distribution, où l’on retrouve notamment François Chénier en prof d’histoire qui rappelle Mononque Bougon, et Marc Fournier, à des lieues du taciturne Yves Jacob de District 31, Michel Charette retourne avec éclat à la comédie. D’une crise de nerfs à l’autre, d’une critique virulente à l’autre, l’interprète du sympathique sergent-détective Bruno Gagné s’avère tour à tour hilarant et touchant. Il y a fort à parier que plus d’un se reconnaîtront dans la quête du bonheur de son personnage d’enseignant au bout du rouleau.

« François est cynique, mais il y a une forme de romantisme dans cette série et c’est ce qui m’a plu à la lecture du scénario. Ce n’est pas que violent et agressif. On commence par une scène choc, mais après, il y a de l’affection, de l’empathie, de la tendresse comme dans Les Bougon, qui était précurseur de quelque chose. On arrive avec cet opus-là et le public sait qu’il va rire jaune, mais qu’il sera attendri », conclut Fabienne Larouche.



Le bonheur TVA et sur TVA+, dès le 5 janvier, 21 h 30