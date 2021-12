Cap sur Tatooine

Cette nouvelle aventure de l’écurie Star Wars, sortie de la cuisse du Mandalorian, s’attache au chasseur de primes Boba Fett, ici flanqué du mercenaire Fennec Shand. On les retrouve à leur retour sur Tatooine pour revendiquer leurs droits sur un territoire gouverné par Jabba The Hutt et son syndicat du crime.

The Book of Boba Fett, dès aujourd’hui sur Disney+

Vallée chez les monarchistes

Au tour de Télé-Québec de sortir de ses archives un film du regretté Jean-Marc Vallée. Victoria : les jeunes années d’une reine (V.F. de The Young Victoria) est un long métrage à la facture classique (après tout, il a été coproduit par la duchesse de York), mais aussi somptueux et bien fait, avec une Emily Blunt qui y brille de mille feux.

Victoria : les jeunes années d’une reine, Télé-Québec, à 20 h, aussi le 3 janvier à 22 h