Retour aux sources

Tandis que le monde accuse le choc du départ prématuré du cinéaste Jean-Marc Vallée, il est spécialement doux de replonger dans son magnifique et incontournable C.R.A.Z.Y., récemment restauré et offert en VSD. Pour revoir l’homme et non son œuvre, une entrevue de 2016 avec Michel Lacombe est diffusée ce soir à RDI.

C.R.A.Z.Y., en VSD et Le 21e : Jean-Marc Vallée, Les grands reportages, ICI RDI, 20 h

Le mystère Merkel

La série documentaire In Their Own Words braque ses projecteurs sur Angela Merkel, qui s’est récemment retirée de la scène politique après avoir occupé le poste de chancelière d’Allemagne pendant 16 ans. Un portrait classique qui ne dissipera pas complètement le mystère Merkel, mais qui offre des clés intéressantes pour mieux la comprendre.

In Their Own Words: Angela Merkel, PBS, 20 h