Tablées des fêtes

Christian Bégin reçoit à nouveau pour Noël dans cette édition spéciale de sa messe, qui réunira entre autres Jean-Marc Parent et Karine Vanasse. L’accueillante Kim Thúy étrenne la formule « festive » de son émission, avec la chanteuse Yama Laurent parmi ses invités. Il n’y a pas de table au rendez-vous de Noël de France Beaudoin, mais on aimerait bien retrouver sur le même long canapé tous ses invités qui racontent leur année et suggèrent un coup de cœur littéraire.

C’est Noël pour emporter 2021, suivi de La table de Kim, spéciale de Noël, Artv, dès 20 h, Y’a du monde à messe de Noël, Télé-Québec, 22 h

Et en musique…

Outre la classique édition des fêtes de Belle et Bum où brilleront Lisa Leblanc, Guylaine Tanguay et Marc Hervieux, on peut revoir l’émission de Noël de « chalet » animée par Pierre Lapointe, avec Ariane Moffatt et Natasha Kanapé-Fontaine.

Belle et Bum, Télé-Québec, 20 h et Ensemble pour les fêtes, avec Pierre Lapointe, TV5, 20 h 30