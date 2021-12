Classique réconfortant

On évoque souvent cet incontournable de Ciné-Cadeau pour tourner en dérision l’obsession collective pour la programmation des Fêtes de Télé-Québec, source de réconfort. Pour tous ceux qui en auront besoin en ce lendemain d’annonces peu joyeuses, Astérix et Obélix sont là… Encore une fois !

Les 12 travaux d’Astérix, Télé-Québec, 18 h 30

Québec « pittoresque »

Le grand magazine français sur le patrimoine culturel propose pour cette édition une virée « pittoresque » entre Québec et le Saguenay. Au programme, les déneigeurs des toits pentus du Vieux-Québec, la pêche blanche au bord du fjord, le brise-glace sur le fleuve, mais aussi une entrevue avec l’historien et photographe Pierre Lahoud, dont on peut souvent admirer les clichés aériens de Québec et de sa région dans nos pages.

Des racines et des ailes — Le goût du Québec, TV5, 19 h