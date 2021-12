«The Gunk» aspire à mieux

The Gunk est un de ces jeux qui nous laissent sans mot. Non pas du fait qu’il est époustouflant, mais parce qu’il est difficile de décrire à quel point il est… ordinaire. Ses mécaniques sont familières et son récit ressasse des thèmes connus ; en fait, rien ne semble unique dans ce jeu de plateforme du studio Image & Form (SteamWorld).

Son histoire s’articule autour de Rani et Becks, deux chasseuses de trésors à la recherche du butin qui effacera leurs dettes et changera leur vie. Attirées par un faible signal d’énergie, les co-capitaines atterrissent sur une planète rongée par un mal étrange. Une substance crasseuse et envahissante recouvre la faune, la drainant de toute sa vivacité. Nos deux comparses, qui pensaient se lancer dans une fructueuse aventure, vont plutôt s’empêtrer dans une quête pour percer les mystères de cette planète.

Des deux, on incarne Rani. La relation entre elle et Becks est quelque peu houleuse. Elles n’ont pas la même approche face à leur situation. La témérité de l’une se heurte au pragmatisme de l’autre. Le jeu expose cette relation dans de (très, voire trop) nombreuses conversations.

Toute la boucle de jeu s’articule autour d’une mécanique de nettoyage. Rani possède un bras mécanique, qu’elle surnomme « Citrouille », qui agit comme un puissant aspirateur. Il lui permet d’aspirer la fameuse crasse qui donne son nom au jeu et de redonner vie aux environnements jusque-là étouffés et vidés de leurs couleurs. Rani peut aussi aspirer des objets qu’elle peut ensuite lancer sur ses ennemis ou sur des commutateurs dans les nombreux puzzles du jeu. Finalement, elle peut aspirer différentes ressources qui lui permettront de débloquer des améliorations.

C’est une boucle de jeu qui fonctionne, bien qu’elle soit fade. On ne fait rien dans la dernière heure de jeu qu’on n’a pas déjà fait dans la première. On nettoie la crasse dans chaque petite zone de la planète afin d’accéder à la prochaine. On aurait aimé que le jeu développe davantage son côté puzzle, qui se résume ici à lancer des boules (parfois explosives) aux bons endroits pour ouvrir des passages. Aussi, la plupart des gadgets que l’on débloque ont une utilité parfois discutable. Et les rares ennemis auxquels on est confronté n’opposent pas de véritable défi. Bref, autant du point de vue du gameplay que de la narration, on n’a pas l’impression que les concepteurs ont poussé dans des directions nouvelles et intéressantes.

Là où The Gunk aurait pu marquer beaucoup de points, c’est dans sa présentation. Ce n’est en aucun cas un jeu moche. Mais en optant pour une gamme de couleurs désaturées, alors que le récit se déroule sur une planète exotique avec un énorme potentiel kaléidoscopique… on sent l’occasion manquée. Même l’acte de redonner vie à la faune en la libérant de la crasse, pourtant central, en perd de son lustre. Dommage.

On ne trouve aucune raison de le recommander, si ce n’est qu’il est offert si vous avez la Xbox Game Pass.



The Gunk ★★ 1/2 Développé par Image & Form Games et publié par Thunderful Group. Offert pour Xbox One, Xbox Series X & S et PC (Game Pass).