Sur vos écrans: télé-fêtes (deuxième partie)

Tablées « jasantes »

Pour une cinquième année, Christian Bégin, ses complices choristes et musiciens de Y’a du monde à messe ainsi que ses invités font vibrer le théâtre Paradoxe pour une édition spéciale de Noël de cette émission d’entrevues de fond et d’échanges le plus souvent inspirés, truffée de moments d’émotion, de réflexions et de plaisirs partagés.

Cette année, le « curieux » animateur (un jour nous cesserons d’utiliser ce calembour…) s’entretient avec l’humoriste « marathonien » Jean-Marc Parent, l’actrice Karine Vanasse, l’animateur télé et commentateur de lutte professionnelle Kevin Raphaël et Émilie Mandeville, intervenante à l’organisme Dans la rue, et discute notamment avec eux de leur rapport à Noël.

Pour cette cuvée, Damien Robitaille, Michel Rivard et Nathalie Simard assurent la portion musicale de ce nouvel incontournable de la télé québécoise des Fêtes.

Prélude à une nouvelle saison en janvier, cette édition spéciale et festive de La table de Kim donne l’occasion à la lumineuse écrivaine et hôtesse passionnée Kim Thùy de recevoir à sa table, pour l’occasion relocalisée dans une maison-boutique du Vieux-Montréal (COVID-19 oblige), le chorégraphe et sensation télévisuelle de la danse sur deux continents Jean-Marc Généreux, l’acteur Jean-Nicolas Verreault et sa conjointe, Jannie-Karina Gagné, parents des trois fillettes avec des besoins particuliers, dont on découvre l’existence jamais de tout repos dans la websérie documentaire La cour est pleine (véro.tv). Il y aura également la gagnante de l’édition 2018 de La voix, Yama Laurent, qui a auparavant été médecin en République dominicaine.

Outre le menu d’inspiration boréale et la touche festive de l’ensemble musical Obiora, la joyeuse tablée se régalera de discussions sur la vie, en général et en particulier.

France Beaudoin ne reçoit pas à table les invités de cette quatrième édition de sa spéciale de Pour emporter du temps des Fêtes, mais on aimerait bien que ceux-ci aient la chance de se retrouver tous en même temps sur le grand canapé de l’émission.

Cette année, elle accueille en entrevue Boucar Diouf, France Castel, Léane Labrèche Dor, Michel Jean, Maude Guérin et Dany Turcotte, qui racontent les moments marquants de leur année et dévoilent chacun une suggestion de lecture coup de cœur.

Les « lutins » de Mme Beaudoin dissémineront à divers endroits publics au pays des exemplaires de ces ouvrages, dans l’espoir que des curieux les découvrent et y trouvent leur bonheur…

Télé-Québec, vendredi, 22 h, rediffusion, samedi, 20 hArtv, vendredi, 21 h, rediffusion dimanche, 18 hArtv, vendredi, 20 h, rediffusion dimanche, 21 h

Concerts d’exception

Les hasards (passablement prévisibles) de la programmation télévisuelle musicale des Fêtes font que trois concerts présentés en ligne ou en salles cette année, et chaleureusement salués par notre critique de musique classique, Christophe Huss, ont droit à une diffusion à heure de grande écoute sur des chaînes publiques.

Le chemin de Noël, nouvelle tradition musicale du temps des Fêtes à Québec, une initiative de Bernard Labadie, qui réunit depuis 2016 le public au Palais Montcalm et sur la place d’Youville, le temps d’un concert de chants traditionnels interprétés par La Chapelle de Québec, accompagnés de textes lus par un acteur originaire de Québec, a dû être présenté uniquement en webdiffusion l’an dernier. À propos de cette édition, qu’il qualifiait de « moment spirituel rare », malheureusement restée disponible seulement quelques jours sur le site de Radio-Canada, Christophe Huss écrivait alors dans nos pages « comment ne pas voir qu’un tel moment a de toute évidence sa place, et une place d’honneur, à la télévision au moment de Noël ? ». Le voilà exaucé ! La Chapelle de Québec, toujours dirigée par Labadie et accompagnée d’Yves Jacques à la lecture des textes, interprétait entre autres pour la toute première fois Mais où sont les neiges ?, composition de François Dompierre sur un texte de Denys Arcand.

Après une première série de concerts symphoniques, devant leur public ardent et bruyant en 2018, les Cowboys fringants retentaient cette formule en mai dernier, cette fois devant une salle vide.

Cette somptueuse captation réalisée par Jean-Philippe Eno (également réalisateur du film Les Cowboys fringants. L’Amérique pleure), qualifiée dans nos pages par notre estimé collègue de « complément rêvé de la première expérience », est certes dénuée de l’énergie habituelle des spectacles toujours survoltés de la formation, mais permet de profiter pleinement de la symphonisation des chansons élaborée par Simon Leclerc. S’ajoute au menu, où l’on retrouve presque toutes les mêmes chansons que pour le concert de 2018, la complainte triste L’Amérique pleure.

Le maestro Kent Nagano revenait à Montréal la semaine dernière pour renouer avec l’OSM, qu’il a dirigé pendant 14 ans, ainsi qu’avec Fred Pellerin afin de présenter, pour la cinquième fois, le traditionnel conte symphonique de Noël. Radio-Canada était encore une fois présente pour immortaliser cette histoire postale un peu magique, encore et toujours plantée dans le village natal du conteur lunetté, qui n’a plus besoin de présentation…

Christophe Huss n’a eu que des bons mots pour cette édition encore toute fraîche, avançant qu’elle « surpasse, en pertinence et sensibilité, tout ce que le tandem avait proposé jusqu’ici » saluant particulièrement la symbiose entre le récit et les musiques interprétées.

À ne pas manquer Qui a fait quoi ?

Dans cette comédie suédoise, adaptée d’un roman de Fredrik Backman (Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove), on suit l’enquête maladroite de deux policiers pas trop futés, père et fils, qui doivent comprendre les circonstances d’un crime qui n’a jamais eu lieu, ou presque. En effet, après qu’un voleur de banque raté a pris en otage les participants à une visite libre d’une maison, tous, y compris le criminel, se sont évaporés dans la nature. Le duo policier retrouve ces ex-otages et tente d’élucider l’affaire à partir de leurs témoignages, contradictoires dans certains cas, qui cachent sans doute un secret commun. Un secret qu’on pourra découvrir au bout des six épisodes de cette minisérie portant la griffe du réalisateur Felix Herngren (Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire).

Complètement à cran

Netflix, dès le 29 décembre

À voir en vidéo

Radio-Canada, samedi, 21 h et Artv, dimanche, 22 hTélé-Québec, jeudi, 20 h, rediffusion le 2 janvier, 20 hRadio-Canada, dimanche, 20 h et Artv, lundi, 20 h