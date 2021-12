Parcours d’une persévérante discrète

Au début du mois de décembre, Angela Merkel s’est retirée de la scène politique après avoir occupé le poste de chancelière d’Allemagne pendant 16 ans et 16 jours. Cette figure d’exception de l’échiquier politique mondial, première femme (et Est-Allemande d’origine) à briser le plafond de verre du pouvoir dans son pays, figure de proue de l’Union européenne et exemple de calme olympien reste énigmatique pour plusieurs.

Cet épisode de la série documentaire In Their Own Words, qui dresse le portrait de personnalités publiques importantes à travers certaines de leurs déclarations et les témoignages de personnes qui les connaissent, ne dissipera pas complètement le mystère Merkel, mais donne tout de même quelques clés pour mieux la comprendre.

Cette biographie plutôt flatteuse, classique dans sa formule chronologique, profite des commentaires éclairants d’anciennes collaboratrices de Merkel, de journalistes (dont son biographe) et de George W. Bush et Hillary Clinton, qui l’ont beaucoup côtoyée dans le cadre de leurs fonctions.

On y découvre une femme cartésienne (physicienne de formation), moins austère que son image publique le laisse deviner, marquée par ses années de jeunesse derrière le rideau de fer et fidèle à ses proches collaborateurs et à ses principes, fortement guidés par ses valeurs protestantes, qui ont eu une influence importante sur ses choix politiques, dont celui d’accueillir des milliers de migrants en 2015. Une décision dont les conséquences dans le climat politique de son pays ont assombri ce bilan reluisant et, affirmons-le, très inspirant.

In Their Own Words : Angela Merkel PBS, mardi, 20 h