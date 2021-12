Portrait de la regrettée Renée

À la suite de son décès samedi dernier, les éloges pleuvent à propos de Renée Martel, chanteuse yéyé devenue reine du country. Pour les plus jeunes (et moins jeunes) qui ne la connaissent pas trop, voici une occasion de la découvrir.

Lumière sur… Renée Martel, Artv, 19 h

Les travers d’une industrie frivole

La pandémie a mis en lumière la futilité de l’industrie de la mode, et plus particulièrement de la haute couture. Pourtant, plusieurs dénonçaient déjà depuis belle lurette ses dangereux travers, surtout en matière d’environnement. Ce chouette documentaire français très récent fait l’inventaire des vilains défauts de l’industrie de la mode, et des modestes solutions proposées…

Apocalypse Mode, TV5, 22 h