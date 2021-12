Six fois sur le métier

Le plus connu des pharmaciens québécois, Olivier Bernard, reprend du service télévisuel pour une autre saison d’« enquêtes » sur des phénomènes et des modes qui touchent le vaste univers de la santé. Il ouvre cette sixième saison avec un épisode consacré à ce que plusieurs considèrent comme le « mal du siècle » : l’anxiété.

Les aventures du Pharmachien, Explora, 19 h 30

Scènes de la vie banlieusarde

Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette, couple à la ville, ont imaginé et incarné leurs alter ego fictifs, des conjoints comédiens qui décident de déménager en banlieue avec leur petite famille. En résulte cette websérie comique, pétillante, et aux textes parfois crus.

Gazebo, Véro.tv