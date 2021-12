Déclins américains

Dévoilée après Mare of Easttown, cette incursion fictive dans les problèmes réels qui minent les classes ouvrières dans l’État de la Pennsylvanie est moins originale, mais de très bonne tenue. Jeff Daniels y incarne le shérif sur le déclin d’une ville l’étant tout autant. Son personnage essaie de sauver les meubles, pendant qu’il le peut encore.

American Rust (V.F.), Super Écran, 20 h, et sur Crave

Science divertissante

Explora fait les choses différemment des autres chaînes et lance ses séries originales dans le temps des Fêtes. Avec raison, du moins pour celle sur des expériences scientifiques loufoques animée par Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, qui revient pour une troisième saison, et pour celle qui nous fait découvrir les subtilités de l’astrophotographie et les splendeurs des ciels étoilés du Québec. Profitons.

Le gros laboratoire, suivi de Chasseurs d’étoiles, Explora, dès 21 h