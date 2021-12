Aspirations et inspirations

Dans ce documentaire produit et imaginé par Herby Moreau, la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard rencontre des jeunes issus de la diversité pour discuter de leurs aspirations et des modèles qui les inspirent, mais aussi des personnalités publiques, aussi fils et filles d’immigrants, qui constituent justement des modèles et racontent leur parcours.

Vous pouvez rêver, Radio-Canada, 21 h

Casse-Noisette remanié

Grand classique des Fêtes, le ballet de Tchaïkovski, inspiré de la traduction française d’un conte d’Hoffmann par Alexandre Dumas, est ici remanié par le chef d’orchestre John Mauceri, à partir du texte original. Cette nouvelle version, narrée par l’acteur Alan Cumming, explique comment le prince s’est retrouvé dans le « corps » du casse-noisette et ce qui est arrivé à la petite Clara à l’âge adulte. Cumming est accompagné par le Royal Scottish National Orchestra, dirigé par Mauceri.

The Nutcracker and the Mouse King, PBS, 21 h