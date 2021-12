Les finalistes pour les Golden Globes sont annoncés, un peu dans l’indifférence

Même si de nombreuses critiques ont forcé l’Association de la presse étrangère à Hollywood à mettre une croix sur son gala télévisé des Golden Globes, mais aussi à revoir sa composition, l’organisation a néanmoins annoncé lundi les finalistes pour ses prix du cinéma et de la télévision, dans une certaine indifférence de l’industrie.

Comme cela se fait depuis de nombreuses années, l’association avait réuni des journalistes au Beverly Hilton pour annoncer ses finalistes en vue des 79e Golden Globes. Mais cette fois, il n’y avait pas d’émission matinale en direct ou de célébrations immédiates de grandes vedettes de Hollywood.

C’est Snoop Dogg qui a égrené la liste des finalistes, mais la majorité des grands studios, des firmes de relations publiques et des agents d’artistes de premier plan ne se sont pas beaucoup frottés avec l’association cette année. Plusieurs ont estimé qu’il était trop tôt pour que la « Hollywood Foreign Press Association » (HFPA) reprenne ses activités comme d’habitude — certains préféreraient même voir les Globes disparaître pour de bon.

Mais l’association controversée a fait de son mieux, lundi, pour conserver sa place d’« éclaireur » dans la saison des récompenses, répartissant les nominations autour de Will Smith (« King Richard »), Kristen Stewart (« Spencer »), la Maria du nouveau « West Side Story » Rachel Zegler, Leonardo DiCaprio (« Déni cosmique »), Denzel Washington (« Macbeth »), Ben Affleck (« The Tender Bar ») et Lady Gaga (« La saga Gucci »).

Les nominations pour le meilleur film dramatique sont allées au western gothique de Jane Campion « Le pouvoir du chien », à l’épopée de science-fiction « Dune » de Denis Villeneuve, au drame familial « CODA », au biopic sur le tennis de Reinaldo Marcus Green « King Richard » et au récit autobiographique « Belfast » de Kenneth Branagh.

Dans la catégorie comédie ou film musical, les finalistes sont : la comédie apocalyptique d’Adam McKay « Déni cosmique », la comédie de Paul Thomas Anderson « Licorice Pizza », le « West Side Story » de Steven Spielberg, « tick, tick… Boom ! » de Lin-Manuel Miranda et le « Cyrano » de Joe Wright.

« Belfast » et « Le pouvoir du chien » arrivent à égalité pour le plus grand nombre de nominations, avec sept chacun. Netflix domine le nombre de finalistes pour les films avec 17 nominations au total.

Pas de vagues

Normalement, de tels honneurs déclencheraient une vague de joie de la part des finalistes et de leurs studios, qui claironneraient à tout vent leurs triomphes sur les réseaux sociaux et lors d’appels avec des journalistes. Mais lundi matin, aucun candidat n’a immédiatement célébré – publiquement, du moins.

L’association affirme qu’au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis son gala de 2021, elle s’est reconstruite. L’organisation a ajouté un responsable de la diversité, remanié son conseil d’administration, intronisé 21 nouveaux membres, dont six journalistes noirs, fait entrer l’organisation de défense des droits civiques NAACP dans le cadre d’un partenariat de cinq ans et mis à jour son code de conduite.

Car un article du Los Angeles Times avait plus tôt détaillé certains des comportements contraires à l’éthique de la HFPA et révélé que parmi ses 87 membres votants, il n’y avait aucun journaliste noir. Les studios ont déclaré qu’ils boycotteraient les Golden Globes et plus de 100 firmes de relations publiques ont déclaré que leurs clients ne participeraient pas tant que la HFPA n’aurait pas rapidement mis en œuvre un « changement profond et durable ». Tom Cruise a même retourné ses trois Golden Globes.

NBC, le télédiffuseur de longue date des Globes, a déclaré qu’il ne diffuserait pas le gala 2022 car « un changement de cette ampleur prend du temps et des efforts ». L’organisation des Globes prévoit toujours annoncer les prix le 9 janvier, mais n’a donné aucun détail sur le type de cérémonie.

Une grande partie de la puissance des Globes a toujours résidé dans son gala très éclaté, souvent l’une des émissions non sportives les plus regardées de l’année aux États-Unis. Les Globes servent également d’outil promotionnel pour de nombreux espoirs de récompenses qui sortent en salles en décembre. Mais cette année, peu s’attendent à voir des publicités télévisées claironner les nominations aux Golden Globes.



Films - Les finalistes Meilleur film musical ou comédie Cyrano

Don't Look Up: Déni cosmique

Licorice Pizza

Tick, Tick ... Boom!

West Side Story Meilleur film dramatique Belfast

CODA

Dune

King Richard: Au-delà du jeu

Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) Meilleur réalisateur Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog)

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune Meilleur film en langue étrangère Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

Un héros

Mères parallèles (Parallel Mothers) Meilleur scénario Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog)

Adam McKay, Don't Look Up: Déni cosmique

Aaron Sorkin , Being the Ricardos Meilleur acteur dans un second rôle Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) Meilleure actrice dans un second rôle Caitríona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis, King Richard: Au-delà du jeu

Ruth Negga, Clair-obscur (Passing) Meilleure chanson originale Be Alive dans King Richard: Au-delà du jeu - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

Dos Orugitas dans Encanto - Lin-Manuel Miranda

Down to Joy dans Belfast - Van Morrison

Here I Am (Singing My Way Home) dans Respect - Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

No Time to Die dans Mourir peut attendre (No Time to Die) - Billie Eilish, Finneas O'Connell Meilleure bande originale de film The French Dispatch

Encanto

Le pouvoir du chien (The Power of the Dog)

Mères parallèles (Parallel Mothers)

Dune

Télévision - Les finalistes Meilleure série télévisée dramatique Lupin

La matinale (The Morning Show)

Pose

Le jeu du calmar (Squid Game)

Succession Meilleure série télévisée musicale ou comique The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso Meilleure mini-série ou Meilleur téléfilm Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad Meilleur acteur dans une série musicale ou comique Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso Meilleure actrice dans une série musicale ou comique Hannah Einbender, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks Meilleur acteur dans une série dramatique Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Le jeu du calmar (Squid Game)

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin Meilleure actrice dans une série musicale ou comique Uzo Aduba, In Treatment (En analyse)

Jennifer Aniston, La matinale (The Morning Show)

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, Pose