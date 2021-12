Sur vos écrans: discuter et agir

Élargir ses horizons

Cette semaine, deux documentaires présentés en primeur sur les ondes de la télé publique canadienne font écho aux difficultés qu’éprouvent parfois les jeunes Québécois issus de l’immigration à trouver leur voie. Pour qu’on entende leur voix, qu’on la prenne en considération et pour qu’ils se sentent enfin partie intégrante du « nous », au lieu d’incarner le « vous ».

D’abord lancé à la dernière édition des Rendez-vous Cinéma Québec, le documentaire Maisonneuve, à l’école du vivre-ensemble, de Nicolas Wadimoff (Clandestins) et Emmanuelle Walter (Gentriville) nous emmène dans les couloirs animés du Collège de Maisonneuve, à Montréal, en 2017. Deux ans plus tôt, une dizaine d’étudiants de ce cégep avaient quitté le pays ou avaient tenté de le faire pour joindre les rangs d’organisations islamistes en Syrie et en Irak.

Cette coproduction France-Québec-Suisse, qui prend le temps d’expliquer en quoi consiste le cégep, s’intéresse tout particulièrement aux efforts mis en place par les responsables de cette institution d’enseignement, dont près de la moitié de la population étudiante est désormais issue de l’immigration, pour favoriser le dialogue entre les jeunes de profils et de communautés différentes, dans l’espoir de développer un sentiment d’appartenance commun pour cette école, un sentiment d’inclusion.

Radio-Canada, samedi, 22 h 30, puis sur tou.tv

Possibles rêves

Dans un tout autre registre, le documentaire Vous pouvez rêver fait toute la place aux raisons d’espérer. La chanteuse et actrice Mélissa Bédard, qui a grandi à Neufchâtel dans un milieu très homogène où elle détonnait un peu, rencontre des jeunes issus de l’immigration pour discuter avec eux de leurs aspirations pour leur avenir, des modèles qui les inspirent et des difficultés sur leur parcours.

Elle discute également avec des personnalités publiques qui sont justement devenues des modèles inspirants pour plusieurs de ces mêmes jeunes : Mehdi Bousaidan, la Dre Joanne Liu et Yolande James, qui témoignent des obstacles qu’ils ont dû franchir pour atteindre leur but.

L’exercice, qui fait une large place à l’intégration par le sport, esquive les questions plus épineuses de la réalité sociale et économique complexe dans laquelle se retrouvent beaucoup d’adolescents issus de l’immigration. Ilconstitue néanmoins un plaidoyer optimiste, mais pas jovialiste pour autant, pour que ces jeunes pousses se lancent à la poursuite de leurs rêves, coûte que coûte. Et c’est beau à voir !

À ne pas manquer À l’origine d’un cycle



Huit ans se sont écoulés entre les premières représentations montréalaises de ce spectacle solo de Mani Soleymanlou et la captation de cette représentation à l’Espace Yoop de la Place des Arts, l’automne dernier. Huit ans et sept autres pièces de son cycle « numérique » autour du thème de l’identité, sous toutes ses formes. Voici une occasion de voir le spectacle fondateur de cet ensemble, dans lequel le dramaturge et acteur se questionne sur ses origines, multiples, et nous fait réfléchir à nos propres racines.



Un

ICI Artv, lundi 13 décembre, 20 h et ICI Télé, le 9 janvier, 22 h 30

À voir en vidéo

​Radio-Canada, mardi, 21 h