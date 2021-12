Matchs des étoiles

Pour finir la saison en beauté, le jeu-questionnaire spectaculaire convoque ses meilleurs joueurs, tandis que le concours d’humour tire à sa fin avec en finale Suzie Bouchard, Mona de Grenoble, Alexandre Bisaillon et Mégan Brouillard.

100 génies, Radio-Canada, 20 h et Le prochain stand-up, Noovo, 20 h

Conclusion et réflexions

Le dernier épisode de la très belle série documentaire de Mélissa Beaudet sur le quotidien « pandémique » du CHSLD montréalais Notre-Dame-de-la-Merci est suivi d’une émission spéciale consacrée à l’analyse du modèle actuel de ce type d’établissement et aux solutions possibles pour l’améliorer.

CHSLD — Au front, suivi de 24|60, Grand angle sur les CHSLD, RDI, dès 20 h

La cinquantaine

Carrie Bradshaw et ses copines (sans la truculente Samantha) sont de retour dans cette suite attendue de Sex and the City. On les retrouve alors qu’elles ont atteint la cinquantaine.

And Just Like That…, Crave et Super Écran (sous-titré en français), 21 h