Note choix ce soir

Comme dans les films

Étrange objet télévisuel que cette minisérie britannique, à mi-chemin entre le suspense true crime et le drame psychologique, qui raconte l’histoire incroyable mais vraie d’un couple reconnu coupable d’avoir tué et enterré les parents de madame, une quinzaine d’années après les faits. Olivia Colman et David Thewlis sont parfaits en criminels qui nient tout.

Les paysagistes, Super Écran et Crave (The Landscapers en V.O.A.)

Comédies déjantées, pour tous

D’un côté, le magicien Daniel Coutu plonge dans la fiction délirante avec une comédie de situation fantastique s’adressant aux petits du primaire. De l’autre, Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy Desmarais et consorts proposent une parodie tout aussi éclatée des séries mélodramatiques adolescentes américaines, qui amusera ferme les amateurs de ce genre télévisuel très codé.

Famille magique, tou.tv Extra et Complètement lycée, noovo.ca