Les oubliés

Ces propositions documentaires dressent le portrait de personnes qu’on a traitées (et qu’on traite encore parfois) avec peu d’égards : la première s’intéresse au sort de défunts dont les dépouilles ne sont réclamées par personne et raconte l’histoire de trois d’entre eux, tandis que la seconde suit le destin de personnes qui se sont retrouvées à la rue dans trois grandes villes de la côte ouest américaine.

Non réclamé, RDI, 20 h et sur tou.tv, et Des vies sans toit (Lead Me Home en V.O.A.), sur Netflix

Fin de course automnale

Les fictions dramatiques radio-canadiennes du mardi tirent leur révérence jusqu’en janvier, tandis que la série dramatique signée Anne Boyer et Michel D’Astous, qui faisait un petit retour cet automne après quelques années d’absence, arrive à sa conclusion.

Toute la vie et 5e rang, Radio-Canada, dès 20 h, L’heure bleue, TVA, 20 h