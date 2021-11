Notre choix cette fin de semaine

Et le lien ?

Monsieur Bégin reçoit cette semaine l’humoriste Mariana Mazza, l’animateur Pierre-Yves Lord, la journaliste Agnès Gruda et le chroniqueur et professeur Joseph Facal. On se demande bien ce qui les unit…

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 20 h et dimanche, 19 h

Fête acadienne aux Îles

Le groupe Salebarbes, qui fait revivre depuis trois ans le répertoire traditionnel cadien et acadien, nous convie à trois émissions musicales tournées là où tout a commencé pour eux : les îles de la Madeleine. Ils sont pour l’occasion entourés d’amis musiciens, dont Zachary Richard, les Hay Babies et Louis-Jean Cormier. À noter que cette courte série prendra le relais d’En direct de l’univers dès le 4 décembre.

Salebarbes aux Îles, Tou.tv, dès samedi