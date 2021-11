Une occasion ratée pour «Pokémon Brilliant Diamond» et «Pokémon Shining Pearl»

À qui s’adressent les jeux de la franchise Pokémon aujourd’hui ? On reste perplexe devant les nouveaux remakes pour Nintendo Switch Pokémon Brilliant Diamondet Pokémon Shining Pearl. En tentant de plaire à tous, Nintendo arrive à décevoir tant les nostalgiques de la série que les néophytes.

Qu’y a-t-il de nouveau dans ces remakes ? Pas grand-chose. Dans le moindre des détails, le studio japonais ILCA a reproduit les opus Diamond et Pearl, parus initialement sur la Nintendo DS, avec des graphismes revampés, passant de la 2D pixélisée à de la 3D simple, avec la même perspective zénithale. Les personnages adoptent maintenant un look déformé qui se veut adorable, mais qui sied bien mal aux antagonistes de l’histoire. Les combats sont aussi en 3D, mais toujours au tour par tour.

N’aurait-il pas été possible de pousser l’expérience plus loin en reconstruisant ces jeux à la manière de Pokémon Sword et Shield ? ILCA, supervisé par Nintendo et le studio original de la série, Game Freak, n’innove en rien. C’est devant une occasion ratée qu’on se trouve ; un vide vidéoludique abyssal et endormant.

Déjà en 2006, le concept derrière la série s’essoufflait. Sur papier, l’idée de former une équipe de petits monstres et de les entraîner pour, un jour, « devenir le meilleur dresseur » est attrayante. Mais en pratique, une fois notre équipe bien rodée, chaque combat devient d’une aisance désarmante. À quoi bon « les attraper tous » si l’on parvient à « gagner tous les défis » avec les mêmes six monstres de poche ?

Déjà faciles et linéaires, Diamond et Pearl sont encore plus dilués avec l’ajout de fonctions d’accessibilité en tout genre. Un drapeau indique le prochain endroit où l’on doit se rendre, tuant tout sentiment d’exploration. Des aide-mémoire nous disent quelles attaques sont efficaces contre tel ou tel Pokémon. Toute notre équipe gagne maintenant de l’expérience à chaque combat.

Le jeu en devient-il plus accessible ? On a prêté la manette à un jeune amoureux des Pokémon qui n’avait jamais pris en main un titre « vieux jeu » de la série. Résultat de l’expérience ? Confusion la plus totale. Même allégés, Brilliant Diamond et Shining Pearl n’arrivent pas à accrocher le néophyte. Et ils déçoivent ceux qui s’attendaient à un réel défi.

C’est à se demander si le géant nippon faisait face à un si grand vide entre le duo Sword et Shield (2019) et le prochain Arceus : Legends, prévu pour janvier 2022, qu’il a confié en vitesse la franchise médiatique la plus payante de la planète à un studio méconnu, jusqu’à maintenant cantonné à des fonctions de support.

Chez Nintendo, on s’attend visiblement à n’accrocher que les fanatiques de la série. On collerait une autre étiquette que « Pokémon » à ces jeux de rôle et on les oublierait bien vite. À éviter.



Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl ★★ Conçu par ILCA et édité par Nintendo. Offert pour Nintendo Switch.