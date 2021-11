Spéciale « questions du public »

Jean-René Dufort et sa bande nous proposent à nouveau leur série d’émissions spéciales, alors qu’ils préparent leur revue de l’année. Ça commence avec une première édition où on répond aux questions plus ou moins loufoques des téléspectateurs.

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Fin de saison qui fait réfléchir

L’automne télévisuel commence à tirer à sa fin. On en veut pour preuve la diffusion du dernier épisode de la 7e saison de la docuréalité hospitalière, qui n’a rien perdu de sa pertinence, suivie de la dernière édition du magazine société de « faits » qui s’intéresse à la façon par laquelle la génération Z risque de marquer l’avenir ainsi qu’au renouveau générationnel des dernières élections municipales.

De garde 24/7 et Nos années 20, Télé-Québec, dès 20 h