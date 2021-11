Portraits du général

À pareille date l’an dernier, la France soulignait de différentes façons les 50 ans de la disparition de Charles de Gaulle, entre autres avec des documentaires biographiques. En voici deux qui ont traversé l’Atlantique avec un an de décalage : une chronologie « classique » de sa naissance à son trépas et un portrait de la jeunesse « formatrice » du personnage.

De Gaulle, histoire d’un géant, TV5, 20 h et Devenir de Gaulle, Planète +, 21 h



Retour à Dallas

Lancé au dernier Festival de Cannes, ce documentaire d’Oliver Stone, qu’il qualifie de « prolongement » de JFK, son film de fiction de 1991 sur l’assassinat de John F. Kennedy, revisite les théories qu’il y exposait à partir d’un essai de James DiEugenio sur le sujet et de documents de preuves déclassifiés.

JFK Revisited : Through the Looking Glass, Crave