Trop de « tolérance » ?

L’émission d’affaires publiques pose une question pertinente, alors qu’il y a eu 17 féminicides au Québec depuis le début de l’année : prend-on au sérieux la menace des hommes violents ?

J.E., TVA, 21 h

Avant Les oiseaux ivres

Ceux qui ont découvert le cinéaste québécois Ivan Grbovic grâce à son magnifique Les oiseaux ivres (en salle) devraient s’aventurer dans son premier opus, plus modeste mais touchant, sur la quête de Rami, atteint d’une atrophie musculaire, qui utilise un avatar pour trouver l’âme sœur.

Roméo Onze, TFO, 21 h

L’usurpateur

Inspirée d’un balado documentaire, cette série dramatique avec Paul Rudd et Will Ferrell raconte comment un psychologue s’approprie la maison et l’entreprise d’un patient et ruine sa vie.

The Shrink Next Door (V.O.A et V.F.) AppleTv+