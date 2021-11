L’affaire est dans le sac ?

Quinze ans après avoir dénoncé le désastre écologique que constituait l’orgie de sacs de plastique issus des commerces, dont les marchés d’alimentation, le magazine fait le point sur la situation actuelle, où on prône les sacs réutilisables et en papier. Aussi au programme : la saveur umami en questions et en réponses.

L’épicerie, Radio-Canada, 19 h 30

Des chevaux et des combattants

À la veille du jour du Souvenir, ce documentaire québécois présente la quête de Richard Blackburn, qui suit le chemin parcouru par son aïeul, soldat de la Première Guerre mondiale, et des chevaux canadiens qui ont accompagné les combattants de cet effroyable conflit, sur les champs de bataille en Europe.

Le cheval oublié, Canal D, 21 h