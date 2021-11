Histoire du temps compté

Depuis toujours, l’humain a cherché à « dompter le temps », à la mesurer de façon toujours plus précise. Ce documentaire aussi « pédagogique » que divertissant nous explique comment, de la préhistoire, à aujourd’hui.

La fabrique du temps, Télé-Québec, 20 h

« Castor » pour les nuls

Ce documentaire biographique est une très bonne introduction pour connaître l’autrice du Deuxième sexe et figure de proue du féminisme, commenté entre autres par Élisabeth Badinter et Leïla Slimani.

Beauvoir, l’aventure d’être soi, TV5, 20 h

Un soir, à Montréal

Le poète et musicien le plus célèbre de la métropole nous a quittés il y a cinq ans cette semaine. Pour souligner cet anniversaire, Artv rediffuse le grand concert hommage concocté un an après son trépas par son fils, Adam, à l’affiche bien garnie de vedettes d’ici et d’ailleurs (Patrick Watson, Lana del Rey, Sting, Elvis Costello et Cie).

Tower of Song : Hommage à Leonard Cohen, Artv, 20 h