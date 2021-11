Notre choix cette fin de semaine

Sortir du quartier chinois

Dans ce documentaire, la Montréalaise Day’s Lee remonte aux sources des buffets chinois en racontant l’histoire de l’établissement ouvert par son père hors du quartier chinois de la métropole et celle d’autres « institutions » du genre, tout en révélant des pans méconnus de cette communauté.

Souvenirs de Lee’s Garden, RDI, vendredi, 20 h

Des retours !

Après une édition pandémique modeste, la grande fête de la musique d’ici reprend la formule en direct de la Place des Arts, toujours animée par l’indispensable Louis-José Houde. Dans un autre genre, c’est aussi le grand retour du tueur en série « bienveillant », incarné par Michael C. Hall, maintenant installé dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre et « assagi ». Mais pour combien de temps ?

Le 43e Gala de l’ADISQ, Radio-Canada, dimanche 20 h ; et Dexter: New Blood, Showtime, dimanche, 21 h, et sur Crave