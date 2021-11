La terre de chez nous, aujourd’hui

Cette courte docusérie animée par Marie-Claude Lortie explique à merveille, avec beaucoup d’exemples éclairants, les enjeux actuels du monde agricole québécois et les solutions pour résoudre les problèmes, nouveaux et anciens, qui l’occupent.

À travers champs. Savoir média, 21 h et à savoir.média

Quinquas fictifs et aînés bien réels…

La comédie de Jacques Davidts sur les malheurs d’un quatuor de quinquagénaires à la dérive avait fait jaser l’automne dernier. Ils sont de retour… et toujours pas en très grande forme. Sur la même plateforme, une sympathique websérie présente des entretiens entre des personnalités publiques « senior » (Béatrice Picard, Gilles Renaud, Natalie Choquette, entre autres) et un membre de leur descendance sur la vie, en général et en particulier.

Les mecs, saison 2 et Dans ton temps, Tou.tv Extra