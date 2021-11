Sous le chaud soleil

Ils seront pour nombre d’entre eux de retour dans leur refuge hivernal cette année, sous le chaud soleil de la Floride. En rappel, ce sympathique documentaire de Joannie Lafrenière, datant de 2018, dépeint cette communauté un peu spéciale, souvent tournée en ridicule, et le quotidien de ces exilés du froid.

Snowbirds, UNIS, 21 h

Des crapules d’une époque dorée

Les années 1980 furent pour la Grosse Pomme une période de renaissance… Et d’excès. Cette série documentaire produite par la chaîne d’information financière CNBC dresse le portrait de cinq personnalités qui ont participé à cet essor, en se souciant surtout de leur propre ascension, mais pas nécessairement de respecter les règles et la morale : les magnats de l’hôtellerie Donald Trump et Leona Helmsley, le procureur et futur maire de New York Rudy Giuliani, le courtier boursier Ivan Boesky et le mafieux John Gotti.

Empires de New York, tou.tv Extra