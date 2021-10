Il va y avoir du sport

Fait rare : le même soir, trois géants du streaming lancent une série dramatique sportive inspirée de l’expérience de réelles étoiles du sport professionnel. Outre les miniséries consacrées aux jeunes années de Colin Kaepernick et de Diego Maradona, dont les épisodes sont tous disponibles d’un coup, on a droit à une incursion dans le basketball junior produite par Kevin Durant, qui s’inspire de sa vie et qui sera dévoilée au rythme de trois épisodes par semaine.

Colin en noir et blanc, Netflix ; Maradona, sueño bendito, Prime Video ; et Swagger, Apple TV+

Et le lien ?

Le lien entre les invités de Christian Bégin est loin d’être évident : Louis-José Houde, Louise Latraverse, l’ex-juge devenue écrivaine publique Suzanne Coupal, et l’autrice Stéphanie Cabre, qui a créé la docusérie Émoji-nation (Tou.tv). Chose certaine : ce ne sera pas ennuyeux.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 20 h