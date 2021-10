«NHL 22»: du hockey amélioré, mais familier

L’entrée dans les catalogues d’une nouvelle génération de consoles n’est pas toujours facile pour les jeux de sport, et la franchise NHL d’Electronic Arts (EA) ne fait pas exception. On n’a qu’à se rappeler la transition vers la PlayStation 4, qui nous avait donné un NHL 15 dépouillé de nombreuses fonctionnalités accumulées avec les années et pourtant aimées des joueurs. Avec NHL 22, EA n’a pas répété les erreurs du passé. Aucun mode de jeu n’a été sacrifié, et le résultat est une expérience améliorée, mais familière, qui reste sur la bonne voie.

Cette année, on a aussi droit à un passage vers le moteur de jeu Frostbite (utilisé depuis des années pour d’autres titres sportifs d’EA). Le changement semblera anodin pour certains (Frostbite n’est pas nouveau dans le marché), mais il est positif dans l’ensemble. Si l’expérience de base ne change pas radicalement, la présentation visuelle, comme la surface glacée et l’éclairage des amphithéâtres, en sort de toute évidence gagnante. Mais le gain n’est pas que visuel, puisque Frostbite offre un gameplay en général plus fluide.

La meilleure gestion des bâtons est ici la première amélioration notable qu’on souhaite souligner. Dans les titres précédents, les bâtons avaient la fâcheuse habitude de se comporter de manière bizarre et de passer au travers des corps des joueurs, ce qui a été en grande partie réglé ici avec de nouvelles animations et collisions plus réalistes entre les objets sur la glace.

À part le nouveau moteur de jeu, la liste des nouveautés est bien courte cependant. En ce qui concerne les mécaniques de jeu, on note l’inclusion des aptitudes X-Factor (qui, encore, existaient déjà dans Madden, une autre franchise d’EA). Ces habiletés — nombreuses et diversifiées — sont réservées à certains joueurs étoiles et leur permettent de mériter ce statut en faisant la différence dans un match.

Présentées comme un ajout qui transforme notre façon de jouer, ces habiletés spéciales ont souvent plutôt l’air d’une accroche plaquée sur des aspects du jeu qui existaient déjà et qu’on aurait auparavant attribués à un « facteur aléatoire ». Cela dit, le résultat final est certainement un plus, ne serait-ce que pour la qualité de la présentation qui s’en voit rehaussée. Bien qu’il ait été intégré à tous les modes de jeu, on trouve que l’impact du X-Factor se fait le plus sentir dans les modes comme Be A Pro et World of CHEL, où on ne contrôle que notre joueur personnalisé sur la patinoire.

Parlant du mode Be A Pro, malgré des ajouts appréciables, on est d’avis qu’il reste beaucoup de travail à faire de ce côté. La scénarisation et les jeux de sport ne font pas toujours bon ménage. Un bon équilibre entre gameplay et intrigues est difficile à atteindre ; il est facile d’en faire trop, ou pas assez. EA a ajouté une quantité importante de nouvelles lignes narratives qui ont un impact réel sur notre manière de jouer. Et cette fois, l’attrait du récit va au-delà de la saison recrue de notre joueur. Mais une certaine répétition se fait encore sentir, et on ne sait pas si on trouvera l’intérêt de jouer au-delà de quelques saisons.



NHL 22 ★★★ 1/2 Développé et publié par EA Sports. Disponible sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X & S.