Assumer son amour pour Céline

En 1999, Marc-André Chabot travaillait déjà sur une œuvre à propos de Céline Dion, soit le long métrage Un an avec Céline. Aujourd’hui, le réalisateur et écrivain signe sa propre minidocusérie traitant de la diva québécoise, mais sous un regard nouveau. Avec C’est cool d’aimer Céline Dion, il proposed’explorer la fascination qu’ont les gens de tous les âges pour Céline Dion, la plaçant au rang de phénomène.

C’est ainsi que se différencie cette énième œuvre sur Céline Dion : spécialistes, artistes ainsi que fans assumés abordent leur amour décomplexé pour cette femme de talent. Des experts sont aussi au rendez-vous, afin d’apporter quelques explications aux sentiments exprimés par les divers invités. D’un épisode à l’autre, les groupes d’intervenants sont renouvelés afin de mieux coller aux thèmes.

Ceux-ci sont au nombre de quatre, tout comme les émissions : l’effet rassembleur de la chanteuse, son succès planétaire, sa majestueuse voix et son goût de la mode. Les souvenirs et les anecdotes sont alors racontés, en plus d’être illustrés par près de 40 ans d’archives.

L’angle original mais surtout les intervenants expressifs créent une série dynamique et authentique, à l’image de la vedette. Perçue comme vraie, Céline Dion est adulée par-delà les frontières et les générations, ce qui fait d’elle un fort emblème de la culture québécoise, au grand dam de ses contempteurs, mais au plus grand plaisir de ses admirateurs.



C’est cool d’aimer Céline Dion Elle Fictions, dès le 3 novembre, 21 h