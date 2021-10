Survivalisme et parents « survivants »

L’émission hebdomadaire de sketchs pilotée par Arnaud Soly, malgré son lot de décrochage et de cabotinage, prend son rythme de croisière avec son humour souvent absurde, ses vedettes invitées volontaires et ses personnages récurrents fort amusants, comme ce couple de parents dépassés par leur tâche, incarnés par Katherine Levac et Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui sont de la partie cette semaine. Martin Matte vient faire un tour en survivaliste « expert ».

Club Soly, Noovo, 19 h 30

Papy fait de la résistance

Réjouissant film « d’action », adaptation d’un roman à succès du Suédois Jonas Jonasson, avec son héros un peu atypique, un centenaire en fuite de sa maison de retraite le jour de son anniversaire, pourchassé par des truands. Cette poursuite est l’occasion de rappeler le cours tumultueux de sa vie bien remplie…

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, TFO, 21 h