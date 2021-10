Un format gagnant !

L’émission qui titille la nostalgie télévisuelle propose cette semaine une édition spéciale consacrée au format « éternel » du sketch, qui tapisse nos petits écrans depuis près de 70 ans.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Déconstruction un peu boiteuse

Ce documentaire suisse vise à déconstruire un discours dans certains médias qui laisse croire que la voiture électrique n’est pas écologique. L’exercice, qui offre quelques réponses intéressantes, n’est pas toujours très convaincant.

À contresens : la voiture électrique, la grande intoxication, RDI, 20 h

Chronologie d’une bataille



Ce documentaire dresse une chronologie de l’assaut du Capitole par des partisans de Trump en janvier. Un exercice commenté par ceux qui l’ont vécu de près : des manifestants, des policiers et des politiciens présents sur les lieux.



Four Hours at the Capitol, HBO et Crave, 21 h