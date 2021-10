100 ans de luttes

La Confédération des syndicats nationaux fête cette année son premier siècle d’existence. Ce documentaire d’Hélène Choquette, qui a aussi réalisé le tout récent et troublant Québec, terre d’asphalte, dresse un portrait de cette organisation d’abord catholique, à travers le récit de plusieurs combats et conflits de travail marquants de l’histoire du Québec.

Les unions, qu’ossa donne ? Savoir média, 19 h

Territoires des écrivains

Cette courte série documentaire produite par la CBC, présentée en rafale ce soir et lundi prochain, donne à découvrir plusieurs écrivains canadiens, dont quelques Québécois, à travers leur rapport au territoire, celui qu’ils et elles habitent, au paysage et aux éléments qui le constituent, quand ils sont en pleine création d’un nouvel opus. De quoi alimenter sa liste de futures lectures.

Écrire le territoire, Artv, dès 20 h