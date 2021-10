Mémoire rescapée

Ce documentaire du Montréalais Ariel Nasr collige des extraits de films de fiction et de documentaires tournés sous l’égide d’Afghan Films, l’équivalent local de l’ONF, dans les années 1960 et 1970, un patrimoine sauvé clandestinement in extremis lors de la première prise du pouvoir des talibans en 1996.

L’histoire interdite, RDI, 20 h

Horreur recyclée

Les relectures de films d’horreur des années 1980 et 1990 se multiplient ces jours-ci. Après des remâchées de Chucky et Day of the Dead lancée sur Syfy dans la dernière semaine, voilà que la franchise de suspenses horrifiques adolescents adaptés d’un roman de Lois Duncan a droit à sa version sérielle moderne. On peut dire que c’est de saison…

I Know What You Did Last Summer, Prime Video