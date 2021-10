Maya (et ses guerriers) à la rescousse

Après son très beau film La légende de Manolo (The Book of Life), le réalisateur mexicain Jorge Gutiérrez continue de s’inspirer du folklore et de la mythologie de son pays pour cette nouvelle série d’animation jeunesse qui raconte les aventures d’une fougueuse princesse adolescente, la Maya du titre, qui doit faire face aux dieux mayas de la mort et sauver l’humanité, rien de moins ! Pour accomplir cette mission titanesque, elle peut compter sur trois guerriers qui vont lui apparaître au moment opportun. Diego Luna, Gael García Bernal, Zoe Saldana et Rita Moreno prêtent leur voix aux personnages de ce conte fantastique en neuf épisodes.

Maya, princesse guerrière (Maya and the Three en V.O. anglaise et espagnole) Netflix, dès le 22 octobre